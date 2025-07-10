11 новых жалоб против "шерифа Бней-Брака", его арест вновь продлен

Судья мирового суда Тель-Авива распорядилась продлить еще на шесть дней арест руководителя волонтерской организации "А-Шомрим" в Бней-Браке Хаима Рутера, подозреваемого в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних и взрослых обоих полов.

Представитель полиции сообщил, что к настоящему моменту против "шерифа Бней-Брака", как прозвали Хаима Рутера, подано 11 жалоб. Он также заявил, что в ходе расследования установлена "ужасающая картина злоупотребления властью", и с момента судебного постановления о публикации имени подозреваемого поступило еще несколько жалоб.

Судья также подвергла критике действия полиции, подчеркнув, что темпы расследования далеки от эффективных, и множество действий все еще не были выполнены без объяснения причин этой задержки суду.