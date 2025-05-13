Организация "Маген": запретите раввину Берланду зажигать костер на горе Мерон

Центр помощи пострадавшим от сексуального насилия в религиозной и ультраортодоксальной среде "Маген" обратился к министру по делам Иерусалима и традиции Меиру Порушу с требованием не допустить участие раввина Элиэзера Берланда, осужденного за сексуализированные преступления, в церемониях зажигания костров на горе Мерон в Лаг ба-Омер.

В официальном письме, подписанном главой "Маген" Шаной Ааронсон и Яаковом Села, возглавляющим парламентское лобби по предотвращению сексуального насилия, подчеркивается, что гора Мерон и традиционная церемония на Лаг ба-Омер – это место святости, единства и духовного возвышения, связанное с памятью о рабби Шимоне Бар-Йохае, олицетворяющем Тору, богобоязненность и нравственные идеалы. По мнению авторов письма, присутствие человека, осужденного за сексуальные преступления, полностью противоречит духу этого места и наносит моральный и общественный ущерб.

В "Маген" также отметили, что участие раввина Берланда в церемонии – не просто спорное решение, а прямое оскорбление еврейских традиций и чувств пострадавших. В заявлении подчеркивается, что церемонии зажигания костров на Лаг ба-Омер не должны превращаться в платформу для восстановления имиджа людей с криминальным прошлым. "Это священное мероприятие, которое должно оставаться чистым и непорочным", – подытожили авторы письма.

В 2012 году раввин Элиэзер Берланд, основатель и духовный лидер общины брацлавских хасидов "Шуву Баним", был обвинен в изнасилованиях. После предъявления обвинений он покинул Израиль и на протяжении нескольких лет скрывался за границей. В 2015 году он был задержан правоохранительными органами ЮАР, а в конце июля 2016 года экстрадирован в Израиль. В 2016 году Берланд был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения и начал отбывать наказание в 2020 году. Освобожден он был досрочно – спустя 10 месяцев, в декабре 2021 года.