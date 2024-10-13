В Торонто была обстреляна еврейская школа для девочек

В Торонто утром, в Йом-Кипур, неизвестные обстреляли еврейскую школу для девочек девочек "Бейс Хая-Мушка". Полиция получила сообщение о разбитом окне около 4 утра. Как вскоре выяснилось, по зданию были произведены выстрелы. Это уже второй инцидент, связанный с этим учебным заведением: в мае нынешнего года школа также была обстреляна.

Инспектор Пол Кравчик сообщил, что по школе стреляли, нанеся повреждения не только окну, но и другим частям здания. В последние несколько недель полиция усилила патрулирование в еврейских районах города, а после последнего инцидента усилит контроль и в районе школы, которая названа по имени жены Любавичского ребе Хаи-Мушки Шнеерсон.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие политики выразили обеспокоенность произошедшим. Трюдо назвал антисемитизм отвратительной и опасной формой ненависти, подчеркнув, что ему не будет места в обществе. Мэр Торонто Оливия Чау назвала инцидент ужасающим и отметила, что еврейская община имеет полное право чувствовать себя в безопасности. Член городского совета Торонто Брэд Брэдфорд также осудил этот акт, подчеркнув, что из-за отсутствия надлежащих мер уровень антисемитизма в городе повысился.