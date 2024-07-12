7 октября как причина репатриироваться: в Израиль прибывают тысячи евреев из США и Канады

Еврейское агентство "Сохнут" и организация "Нефеш ба-Нефеш" готовятся к прибытию в Израиль 2000 новых репатриантов из Северной Америки: 14% заявили, что непосредственной причиной их репатриации стала резня 7 октября и разразившаяся вслед за ней война, лишь для 5% репатриирующихся причиной для переезда стал растущий в США антисемитизм.

За лето в Израиль прибудут 14 рейсов, на каждом из которых будет группа 30-60 будущих граждан страны – и это в дополнение к тем, кто прибывает вне организованных "Нефеш ба-Нефеш" рейсов, а также получает статус репатрианта уже во время пребывания в Израиле.

По данным "Нефеш ба-Нефеш", после 7 сентября в Израиль прибыли более 1800 новых репатриантов из США и Канады, и отмечается значительный рост количества запросов на открытие дел о подготовке к репатриации с начала войны "Железные мечи". К настоящему моменту поступило более 10300 таких запросов – это на 76% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

47% репатриирующихся из Северной Америки назвали основным мотивом, толкнувшим их на принятие решения о репатриации, сионизм. 14% назвали непосредственной причиной их репатриации в Израиль начавшуюся войну, 5% сообщили, что репатриироваться их вынудил рост антисемитизма в странах исхода.

На прошлой неделе в Израиль прибыл первый рейс летнего сезона репатриации из Северной Америки, на котором было около 40 новых граждан страны. На этой неделе в Израиль прибыли еще 60 репатриантов из 10 разных штатов США, самому младшему из них было всего два месяца, а самому старшему – 79 лет.

Новые репатрианты из США расселяются по всему Израилю: они едут в Иерусалим и Тель-Авив, в Герцлию и Кфар-Тавор, в Холон и Петах-Тикву, в Раанану и Бейт-Шемеш, и во многие другие города и поселки.