Раввин Шмуэль Элиягу раскритиковал сделку по освобождению заложников

Раввин Шмуэль Элиягу, главный раввин Цфата и член Совета главного раввината, в ходе еженедельного урока подверг критике готовящуюся сделку по обмену заложников. Он также отрицательно отнесся к мнению раввинов, разрешающих освобождать террористов, заявив, что этот шаг противоречит Торе.

Раввин отметил, что все вспоминают Галаху, согласно которой нужно освобождать пленников, но при этом в Торе есть запрещение освобождать убийц. "'И не пролейте невинной крови в земле, которую Господь Бог ваш дает вам во владение, и кровь будет на вас'. Смысл стиха в том, что, освобождая убийц, вы несете ответственность за последующие убийства", – заявил раввин Элиягу.

"Я говорю религиозным депутатам Кнессета: когда вы решаете, голосовать за сделку или против нее, проверьте, что говорит Галаха, что написано в Торе, в Талмуде и у Рамбама, а не что написано в газетах. Зачем вам кипа на голове?" – задался вопросом раввин Элиягу. Раввин подчеркнул важность освобождения пленников, но заявил, что нет разрешения подвергать опасности народ Израиля ради их освобождения.

Раввин Шмуэль Элиягу привел данные организации "Альмагор", согласно которым 14 процентов освобожденных террористов возвращаются к террористической деятельности. По словам раввина, резня 7 октября – результат освобождения террористов в рамках сделки Шалита. "Освободите заложников путем военного давления, а не подвергая риску жизни солдат и граждан," – подытожил раввин.