В Кнессете принят закон о увековечении памяти раввина Хаима Друкмана

В окончательном чтении Кнессет утвердил законопроект об увековечении памяти раввина Хаима Друкмана. Инициатором законопроекта выступил депутат Моше Соломон, который предложил создать государственную корпорацию для сохранения наследия раввина.

Согласно закону, корпорация будет отвечать за создание исследовательского института, музея и архива, посвященных жизни и деятельности раввина Друкмана. В этих учреждениях будут проводиться экскурсии и мероприятия, чтобы жители страны могли познакомиться с наследием покойного.

В пояснительной записке к закону отмечается, что раввин Хаим Друкман, скончавшийся в декабре 2022 года, был видным деятелем религиозного сионизма, депутатом Кнессета и автором множества книг. Закон призван увековечить его вклад в объединение народа Израиля на основе любви к народу, Торе и Земле Израиля.

Депутат Моше Соломон выразил гордость за принятие закона и подчеркнул, что в эти критические для государства дни они с коллегами стараются принимать важные решения, руководствуясь учением и руководством раввина Друкмана. Дочь раввина, раввинит Брурия Биненфельд, отметила, что личное знакомство с его учением вдохновляло людей на добрые дела и поблагодарила депутата Соломона за его приверженность и усилия по увековечению памяти ее отца.

Рав Хаим Меир Друкман (1932 – 2022) был выдающимся израильским раввином, главой ешивы, педагогом, общественным деятелем религиозного сионизма и автором многочисленных философских трудов. Он занимал ключевые позиции в руководстве религиозного сионизма, включая должности главы ешивы "Ор Эцион", президента ассоциации ешив "Бней-Акива" и руководителя сети ешив "Хесед". Друкман был депутатом Кнессета и заместителем министра по делам религий от партии МАФДАЛ, а также возглавлял систему гиюра в Офисе премьер-министра с 2004 по 2012 год. В 2012 году он был удостоен Премии Израиля за жизненные достижения.