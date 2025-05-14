Выходцу из Эфиопии отказано в участии в программе, совмещающей изучение Торы и армейскую службу

Как сообщает сайт "Сругим", отдел ЦАХАЛа по работе с религиозными призывниками не допустил до программы "эсдер" ученика из эфиопской общины, который, окончив светскую школу, начал соблюдать заповеди. Несмотря на положительную характеристику от религиозно-сионистской ешивы "Бейт-Эль", где его называют образцовым студентом, армейские чиновники сочли его неподходящим для программы.

По словам друзей и наставников, молодой человек вырос в традиционной семье, отличается вежливостью и глубокими знаниями. После светской школы он постепенно пришел к религиозному образу жизни и поступил в ешиву "Бейт-Эль".

Согласно правилам Объединения ешив-эсдер, выпускники нерелигиозных школ должны пройти собеседование с армей для допуска к программе. Сам кандидат утверждает, что беседа прошла нормально, и он ответил на все вопросы, кроме одного. Он выразил недоумение решением ЦАХАЛа и допустил, что на вердикт могло повлиять его эфиопское происхождение. Руководство ешивы отмечает, что ежегодно 2-3 таких ученика успешно проходят это испытание. Однако в данном случае юноша получил отказ без объяснения причин.

В ЦАХАЛе опровергли эти предположения: "Утверждения в статье не соответствуют действительности. Отбор в программу проводится на основе стандартизированного интервью. Кандидат проходил его дважды, как и все, но не был одобрен". В ешиве "Бейт-Эль" подчеркнули, что за годы работы сотни их учеников, пришедших к религии из светской среды, успешно служили в "эсдере" и создавали крепкие религиозные семьи. Руководство ешивы выразило несогласие с тем, что армейский отдел проигнорировал их экспертную оценку.