Представители религиозного сионизма отреагировали на слова раввина Ицхака Йосефа

Колумнистка и политическая активистка Лали Дери, мать погибшего в секторе Газа солдата Саадьи Дери, и гендиректор партии "Религиозный сионизм" Йегуда Вальд, отреагировали на недавнее заявление Главного сефарсдкого раввина Ицхака Йосефа, согласно которому даже "бездельники" из ультраортодоксального сектора, не изучающие Тору на постоянной основе, не должны идти в армию.

Дери написала в соцсети Facebook, что она "благоговеет перед раввином Йосефом и другими духовными лидерами ультраортодоксов". При этом она отметила, что ее сын был ученым евреем, который никогда не игнорировал страдания своего народа. "Саадья воевал, опираясь на Тору, которую он учил. Мой сын взял в руки оружие и продолжал молиться, ведь его вера была основой его действий. Он не сомневался ни на секунду, что его долг – защищать братьев и сестер, даже ценой жизни", – написала она.

В колонке на сайте "Аруц шева" Йегуда Вальд отметил, что слова раввина Ицхака Йосефа "дискредитируют мудрецов, которые учили Тору и сражались за свой народ, как это делали лидеры поколений: Моше, Йегошуа Бин-Нун, царь Давид". Он подчеркнул, что студенты ешив-эсдер и другие религиозные солдаты доказывают, что изучение Торы может быть сопряжено с исполнением военного долга. Вальд также указал на контраст между учебой в комфортных условиях ешивы и изучением Торы в военной экипировке на границе. "Тора жизни требует и духовного подвига, и физической самоотдачи. Наши бойцы доказывают это ежедневно", – подытожил он.