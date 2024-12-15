"The Marker": в государственно-религиозных школах предоставляется наибольший бюджет на учеников

По данным газеты "The Marker", в системе государственно-религиозного образования выделяется наибольший бюджет на ученика. Однако, несмотря на значительные финансовые вложения, результаты учащихся в международных и национальных тестах заметно уступают результатам учащихся светских школ.

Согласно результатам исследования Итамара Кремера из организации "Мишмар а-хинух а-мамлахти", бюджет в системе государственно-религиозного образования (мамлахти-дати) превышает финансирование светских школ на 2000 шекелей на одного ученика в начальной школе, 5000 шекелей в средней школе, 7000 шекелей в старшей школе. Дополнительно к этому, выделяется расширенное финансирование в виде дополнительных ставок (например, для школьных раввинов), выделения часов на религиозные уроки и программы, а также за счет родительских взносов, которые часто превышают установленные государством нормы.

Несмотря на высокий уровень финансирования, показатели учеников государственно-религиозных школ по итогам международных тестов остаются низкими. В тесте TIMSS 2023, оценивающем знания в математике и науке, учащиеся религиозных школ значительно отстали от сверстников в светских заведениях. Разрыв в математике увеличился с 11 баллов в 2019 году до 26 баллов в 2023 году. В тестах PISA 2022 мальчики сократили разрыв с учениками светских школ, но девочки, напротив, значительно ухудшили свои результаты по математике, чтению и естественным наукам. В национальном тесте по языку ("Мейцав") 2024 года показатели ХМД также уступают результатам светских школ.

Исследование выявило ряд причин, снижающих эффективность системы. В системе госрелигиозного образования есть большое количество малокомплектных учебных заведений, 39% школ по сравнению с 9% в светском секторе. Зачастую школы с небольшим количеством учащихся создаются на основе разделения по полу или принадлежности к разным религиозным течениям. Финансирование часто направляется не на улучшение педагогических методов, а на программы, поддерживающие религиозную идентичность.