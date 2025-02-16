Журналистка Анат Кам: ультраортодоксы — самые лучшие партнеры левого лагеря

В колонке на сайте газеты "Гаарец" журналистка Анат Кам пишет, что ультраортодоксальное сообщество может стать лучшим партнером для израильского левого лагеря. По ее словам, чем радикальнее и изолированнее ультраортодоксы, тем меньше они вмешиваются в дела государства и общества. Кам призывает левых протянуть руку этому сектору и вернуть ультраортодоксальные партии в лагерь мирного урегулирования.

Поводом для колонки стала опубликованная на прошлой неделе запись речи рава Дова Ландо, одного из лидеров литовского ультраортодоксального сообщества. В своем выступлении Ландо резко раскритиковал сионизм и военную службу, заявив, что "лучше жить под властью арабов, чем под сионистами". Кам считает, что эти взгляды должны быть близки всем противникам мессианства и милитаризма.

Журналистка утверждает, что либеральному лагерю жизненно необходимо наладить диалог не только с арабскими гражданами Израиля, но и с ультраортодоксами. По ее мнению, ради этого стоит пойти на компромиссы, включая отказ от обязательного призыва и частичную сегрегацию в академических учреждениях. Кам уверена, что подобный союз мог бы снизить напряженность в обществе и ослабить требования о равенстве в несении военной службы.

Она также подчеркивает, что ультраортодоксы не поддерживают насилие, не создают поселенческие ядра и не стремятся контролировать Храмовую гору. В отличие от национально-религиозного лагеря, они не заинтересованы в расширении израильского присутствия на палестинских территориях. "Не отдавайте их Итамару Бен-Гвиру. Именно ультраортодоксы, а не национально-религиозные сионисты, могут стать нашими партнерами", — подытоживает Кам, призывая левых не упускать возможность наладить сотрудничество с этим сектором.