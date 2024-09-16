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Ягиль Яаков, который был освобожден из плена ХАМАСа, решил носить кипу и цицит

время публикации: 16 сентября 2024 г., 09:44 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 09:48
Ягиль Яаков, который был освобожден из плена ХАМАСа, решил носить кипу и цицит
Sophie Gordon / Flash90

13-летний Ягиль Яаков, который был освобожден из плена ХАМАСа, опубликовал пост в соцсетях, сообщив о решении носить кипу и цицит. По словам мальчика, в плену он ощущал Божественное провидение.

Ягиль был похищен террористами из своего дома в Нир-Оз. Спустя два месяца он был освобожден в рамках сделки. По словам подростка, его поддерживала вера в то, что он – не один, и что Бог, который хоть и не уберег его от похищения, заботится о нём в плену. "Это называется Божественным провидением, – отметил Яаков. – Я всегда ощущал Его присутствие и защиту от бед и препятствий".

Мальчик рассказал о том, что по возвращении из Газы он принял решение носить кипу и цицит. "Все смеялись надо мной, говорили: 'Ты что, с ума сошел? При чём тут кипа и цицит?" Но я сказал им, что всё время в плену думал именно об этом".

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