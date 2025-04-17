Пресс-секретарь Всемирной федерации евреев из Марокко: мимуна – праздник единства для разделенного общества

В колонке на сайте "Аруц шева" Ави Нахмани, пресс-секретарь Всемирной федерации евреев из Марокко, пишет, что обычай отмечать мимуну превратился в общенациональное событие, символизирующее единство, гостеприимство и взаимное уважение. По его мнению, в этом году мимуна приобретает особое значение на фоне глубокого раскола в израильском обществе.

Традиционно в мимуну двери домов открыты для всех: соседей, друзей и даже случайных прохожих. Столы ломятся от угощений – традиционных блинов-муфлет, сладостей и фруктов, а атмосфера праздника стирает границы между людьми разных возрастов, взглядов и происхождения. Этот обычай напоминает о важности человеческого тепла и солидарности в непростые времена.

В прошлом году массовые гуляния в парках были отменены из-за войны, и праздник отмечали в узком кругу. Однако сейчас, когда культурная жизнь страны возвращается в привычное русло, мимуну, по мнению Ави Нахмани, стоит праздновать с особым размахом. Ведь именно сегодня, когда общество расколото на "правых" и "левых", такой праздник может стать мостом между людьми.

Мимуна – это не только дань традиции, но и мощный объединяющий фактор. В смешанных городах евреи приглашают на праздник арабских соседей, следуя обычаям, заведенным еще в Марокко. Политики, общественные деятели и простые граждане могли бы найти общий язык за общим столом, под звуки музыки и с угощениями в руках.

Автор колонки уверен, что в условиях глубокого кризиса и нарастающей поляризации мимуна подарит надежду на единство. Этот праздник напоминает о том, что, несмотря на разногласия, израильтяне – один народ. Возрождая дух гостеприимства и открытости, мимуна становится не просто традицией, а настоящим лекарством для расколотого общества.

Мимуна – традиционный праздник евреев Северной Африки, отмечаемый на исходе Песаха. Его название, возможно, связано с Маймуном, отцом философа Маймонида (Рамбама), арабским словом "удача" или еврейским "вера". Согласно одной из версий, праздник символизирует веру в будущее избавление, напоминая о чуде перехода через Красное море, которое, по преданию, произошло в последний день Песаха.