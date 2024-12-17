Раввин Михаэль Авраам разобрал аргументы против призыва ультраортодоксов в ЦАХАЛ

Преподаватель Бар-Иланского университета раввин Михаэль Авраам подробно разобрал аргументы ультраортодоксов, выступающих против призыва в армию. По его мнению, их доводы несостоятельны, а служба армии не несет предполагаемого духовного вреда.

Один из главных тезисов оппонентов – упомянутая в Талмуде идея о том, что "Тора защищает и охраняет". Раввин Авраам отметил, что даже сами ультраортодоксы не полагаются на это утверждение в повседневной жизни. Например, они обращаются к врачам при болезнях и зовут полицию в случае угрозы. Следовательно, не существует реальной аргументации в пользу отказа от участия в обороне страны под предлогом того, что изучение Торы само по себе решит проблему безопасности.

Кроме того, раввин подчеркнул, что теоретическое утверждение о защите благодаря изучению Торы никак не мешает временной службе в армии. Даже если бы каждый учащийся ешив посвятил полтора года службе, как это делают участники религиозно-сионистских ешив-эсдер, это не угрожало бы духовному укладу общества: в каждый момент найдутся тысячи изучающих Тору, которые продолжают поддерживать духовную защиту страны.

Раввин Михаэль Авраам также обратил внимание на проблему всеобщего освобождения от службы для тех, кто числится в ешивах, независимо от их реального усердия в учебе. Он считает, что освобождение должно предоставляться только тем, кто предан учебе всей своей жизнью, а не использует статус учащегося как предлог для уклонения.

Что касается аргумента о возможном духовном падении призывников из ультраортодоксального сектора, раввин отметил, что такая угроза преувеличена. Большинство случаев духовного кризиса связаны не с армией как таковой, а с изначально слабой подготовкой и мотивацией служащих. Он привел в пример религиозных солдат из национально-религиозного сектора, которые успешно проходят службу, сохраняя свои ценности.

По его мнению, ключ к решению проблемы заключается в создании структурированных программ службы для ультраортодоксов, которые учитывают их культурные и религиозные потребности. При этом раввин подчеркнул, что сама ультраортодоксальная община должна участвовать в организации таких условий, а не использовать недостатки имеющихся структур как предлог для полного отказа от призыва.

Раввин Авраам подчеркнул, что безопасность государства требует коллективного участия, и отказ от службы одной группы граждан лишь увеличивает нагрузку на остальных. По его словам, аргументы об опасности для духовного развития не могут перевешивать необходимость участия в защите жизни других людей и всей страны.

Михаэль Авраам – доктор теоретической физики и преподаватель в Высшем институте Торы при университете Бар-Илан. Специализируется на философии, науке и еврейской мысли, автор многочисленных книг и трудов, посвященных вопросам веры, философии и взаимодействия религии с наукой.