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Раввинский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 52 тысячи долларов

время публикации: 17 февраля 2025 г., 06:02 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 06:27
Раввинский суд обязал мужчину выплатить бывшей жене 52 тысячи долларов
Flash90

Раввинский суд в Нетании постановил, что мужчина, чье поведение в браке включало насилие и шокирующие заявления, несет полную ответственность за развод и обязан выплатить бывшей супруге всю сумму, указанную в брачном контракте (ктубе), – 52 тысячи долларов. Мужчина и женщина принадлежат к ультрарелигиозному сектору.

Судьи – раввины Ицхак Раппопорт, Уриэль Элиягу и Цви Букшпан – единогласно признали, что мужчина не только не вносил вклад в совместное хозяйство, но и вел себя жестоко по отношению к жене. В частности, через месяц после свадьбы он предложил ей совершить совместное самоубийство вместо того, чтобы отправиться в свадебное путешествие, а также говорил, что "с трудом сдерживается, чтобы не убить ее".

Женщина, подавшая иск при поддержке адвоката Якиры Товбейн, рассказала, что бывший муж вел праздный образ жизни, не работал и не учился. Она также описала ряд случаев унижений и насилия с его стороны, включая бросание в нее пиццей, дергание за волосы и даже совершение физиологических потребностей на ее головной убор.

Ответчик, которого представлял адвокат Саги Сабат, отрицал обвинения в насилии и утверждал, что вносил в общий бюджет деньги, полученные в колеле (ешиве для женатых). Однако суд не принял его доводы и пришел к выводу, что его поведение разрушило брак. В результате мужчина обязан выплатить бывшей супруге всю сумму ктубы, что равносильно 52 тысячам долларов.

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