Спор в соцсети: получает ли ультраортодоксальный сектор достаточно инструкций от Командования тыла?

В соцсети X (бывший Twitter) разгорелся спор между журналистом сайта "Кикар а-шабат" Ишаем Коэном и общественными активистами после его критики в адрес Командования тыла. Коэн заявил: "Командование тыла практически не присутствует в ультраортодоксальном секторе. Нет разъяснительной работы, нас игнорируют".

Журналист Авишай Гринцайг ответил: "У изоляционизма есть цена. Нельзя отрезать себя от интернета, смартфонов, телевидения и радио, и при этом ожидать, что Командование тыла будет ходить по домам в Бней-Браке и лично озвучивать инструкции. Тем более когда немалая часть проблем с разъяснительной работой – это сознательное игнорирование указаний и открытие учебных заведений вопреки им".

Блогер Игаль Малка написал: "А, так это Командование тыла виновато? Пролистайте целые полки раввинской литературы по теме заповеди "И берегите души ваши". Адвокат Давид Петер добавил: "Все понимают иврит, все знают, что означает сирена. Руководство сектора само призывает нарушать указания".

Коэн продолжил настаивать на проблеме: "Даже сегодня Командование тыла не смогло найти ни одного представителя, который мог бы прийти в студию [ультраортодоксального сайта] хотя бы на полчаса, чтобы объяснить инструкции и подчеркнуть важность их соблюдения".

Активист Наор Наркис отреагировал: "Вот вам инструкции. Купите смартфон, установите приложение Командования тыла и держите его включенным даже в субботу, если хотите остаться в живых. Сирена – это сигнал укрыться, а не звать к молитве".

Генеральный директор организации "Друзья Музея еврейского народа ANU" Хамуталь Эйнхорн добавила: "Командование тыла не обязано бегать за теми, кто сознательно предпочел изоляционизм. Инструкции просты и доступны всем. Если кто-то их игнорирует – это не провал разъяснительной работы, а отказ слушать. Возьмите на себя ответственность за собственную жизнь".

В защиту ультраортодоксов выступила Менуха Вилк: "Я сижу каждую ночь в укрытии с ультраортодоксальной семьей. Они отлично слышат сирены, получают уведомления даже на кошерные телефоны, и прекрасно знают инструкции. Кто предпочитает игнорировать правила, делает это сознательно".