Солдаты ультраортодоксальной бригады ликвидировали 5 террористов

Как сообщает "Аруц шева", в ночь на пятницу бойцы резервной роты ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим" ликвидировали пятерых вооруженных террористов ХАМАСа в ходе прямого столкновения в глубине сектора Газа.

Операция была результатом заблаговременно организованной засады, устроенной после неоднократных попыток боевиков прорваться к линии фронта. "Подразделение "Хашмонаим" подготовило глубинную засаду, где произошло прямое столкновение – пятеро вооруженных боевиков были ликвидированы на месте", – рассказал военный источник.

По словам источника, рота ранее ликвидировала около 40 террористов с использованием танков, однако на этот раз речь идет о ближнем бое с использованием автоматов, что является принципиально иным уровнем.