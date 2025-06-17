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Солдаты ультраортодоксальной бригады ликвидировали 5 террористов

время публикации: 17 июня 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 17 июня 2025 г., 09:55
Солдаты ультраортодоксальной бригады ликвидировали 5 террористов
Yonatan Sindel/Flash90

Как сообщает "Аруц шева", в ночь на пятницу бойцы резервной роты ультраортодоксальной бригады "Хашмонаим" ликвидировали пятерых вооруженных террористов ХАМАСа в ходе прямого столкновения в глубине сектора Газа.

Операция была результатом заблаговременно организованной засады, устроенной после неоднократных попыток боевиков прорваться к линии фронта. "Подразделение "Хашмонаим" подготовило глубинную засаду, где произошло прямое столкновение – пятеро вооруженных боевиков были ликвидированы на месте", – рассказал военный источник.

По словам источника, рота ранее ликвидировала около 40 террористов с использованием танков, однако на этот раз речь идет о ближнем бое с использованием автоматов, что является принципиально иным уровнем.

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