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Традиции

Эйнат Барзилай: в современных религиозных общинах усиливается роль женщин

время публикации: 18 мая 2025 г., 11:59 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 11:58
Эйнат Барзилай: в современных религиозных общинах усиливается роль женщин
Gershon Elinson/Flash90

Пресс-секретарь либеральной религиозной организации "Неэманей Тора ве-авода" и феминистского движения "Колех" Эйнат Барзилай опубликовала колонку о растущем влиянии женщин на религиозные общины и синагоги.

Она приводит в пример офицера ЦАХАЛа Нурит – выпускницу школы "Хартман" в Иерусалиме, которая получила тяжелое ранение в Газе. Нурит – одна из первых религиозных женщин в боевых командных ролях. Религиозное образование помогло ей развить чувство долга и стремление к социальной ответственности. Ещё недавно такие примеры были редкостью, но сегодня они становятся ориентиром для многих.

Девять лет назад "Колех" запустила проект "Шабат доршот тов" ("Суббота проповедующих благое"), чтобы дать образованным женщинам возможность выступать с проповедями в синагогах. Сначала к инициативе подключились только либеральные общины, но со временем проект расширился. Было и активное сопротивление, включая письма адвокатов организаторам женских миньянов и уроков, но все больше общин начали видеть ценность в духовном лидерстве женщин. "Ведь если женщина может преподавать физику и литературу, почему она не может обучать Торе?", – задается вопросом Барзилай.

Недавнее исследование, проведенное доктором Хагит а-Коэн-Вольф для "Колех", показало: 75% религиозных людей поддерживают участие женщин в руководстве общиной и проповедях. Это значительный рост по сравнению с 2018 годом.

По словам Эйнат Барзилай, женское участие в синагогальной жизни – не просто вопрос равенства, а часть живой ткани религиозной жизни. Чтобы община была цельной и устойчивой, она должна опираться на весь свой потенциал. То, что видит женщина, может не заметить мужчина – и наоборот. Автор колонки подытоживает: включение женщин в синагогальную жизнь – путь к духовному обновлению и устойчивому будущему.

Традиции
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