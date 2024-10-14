Раввин Ицхак Йосеф выпустил постановление, касающееся пребывания в сукке в приграничных районах

Бывший Главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф выпустил галахическое постановление, касающееся празднования Суккота в населённых пунктах, находящихся под угрозой ракетных обстрелов. В своём решении раввин указал, что жители таких районов освобождаются от пребывания в сукке, если согласно предписаниям Командования тыла они должны оставаться в непосредственной близости от защищённых помещений.

В первый день праздника жители приграничных населённых пунктов обязаны лишь быстро съесть символическую порцию хлеба в объёме "ке-заит" (около 27 куб. см) в сукке, после чего они могут покинуть её. В последующие дни, при изменении инструкций Командования тыла, им разрешено пребывать в сукке более продолжительное время, пока они съедают хлеб в объёме "ке-бейца" (около 57,6 куб. см).

Если населённый пункт не попадает под строгие ограничения и жизнь продолжается как обычно – с возможностью свободного перемещения и совершения покупок, – раввин рекомендует проводить как можно больше времени в сукке, следуя галахическим предписаниям, которые приравнивают пребывание в сукке к жизни в обычном доме.

Кроме того, раввин Йосеф подчеркнул, что жители районов, подверженных обстрелам, освобождаются от сна в сукке. Это связано с тем, что они могут не услышать сигналы тревоги и не успеть укрыться. Также, если сам человек чувствует себя спокойнее дома, или члены семьи беспокоятся за его безопасность, он освобождается от обязанности спать в сукке.