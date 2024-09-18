Исполняющий обязанности Главного раввина объявил о Национальном дне молитв за возвращение похищенных

Раввин Михаэль Амос, временно исполняющий обязанности Главного раввина Израиля, объявил о проведении Национального дня "слихот" (молитв о прощении, которые читают перед Рош а-Шана). Участники прочтут молитвы о возвращении похищенных из плена, а также за мир и безопасность в Израиле.

Раввин уточнил, что "слихот" пройдут в среду, 25 сентября, в 23:40. Мероприятие не будет проходить в каком-то конкретном месте. "Мы соберемся, каждый в своем городе, чтобы в назначенное время прочесть молитвы и попросить Творца смилостивиться над своим народом, освободить нас от бед и даровать спасение", – заявил исполняющий обязанности Главного раввина Израиля.

Михаэль Амос — раввин и судья. С июля 2016 года он занимает должность судьи в Большом раввинском суде в Иерусалиме, а до того был судьей и главой раввинского суда в Нетании. Амос родился в Марокко, в Израиль репатриировался в возрасте четырех лет и вырос в религиозной сионистской семье в Тверии. Учился в ешиве, участвовал в Войне Судного дня как фельдшер-боевик бронетанковой бригады. В мае 2024 года заявил о своем намерении баллотироваться на должность сефардского Главного раввина Израиля.