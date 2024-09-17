Участники интернет-форума предложили свои варианты блюд на Рош а-Шана

Участники интернет-форума на сайте "Аруц шева" предложили свои варианты "симаним" – знаковых блюд, которые принято употреблять во время вечерней трапезы Рош а-Шана, сопровождая пожеланиями, адресованными Богу. В дополнение к яблоку в меду, гранатовым зернам и рыбной голове в списке значатся киви, бананы и пицца.

В ходе праздничной трапезы в честь еврейского Нового года едят блюда, фонетическое звучание или форма которых символически связаны с различными пожеланиями. Зерна граната сопровождают фразой "Да будет угодно Тебе, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, на то, чтобы наши заслуги приумножились, как зерна граната". Свёкла (на иврите – селек) ассоциируется с надеждой на то, что наши враги уберутся (ивр. исталку). Морковь (гезер) – "Чтобы Бог вынес хороший приговор", гзар-дин.

Поскольку "симаним" являются обычаем, который не ограничен какими-либо галахическими постановлениями, участники форума предложили десятки своих вариантов. Среди них – плод киви, название которого напоминает глагол лекавот – надеяться, бананы с намеком на леитбонен – вдумываться, и пицца ("Чтобы наши враги взорвались" – ивр. итпоцецу). Анонимная участница написала, что будет употреблять кукурузу, поскольку тирас напоминает о глаголе леитарес, обручиться [в наступающем году]. На десерт авторы предлагают манго, чтобы удостоиться услышать мелодии (мангинот) в исполнении левитов в отстроенном Третьем Храме, и рогалики "ругелах", сопровождая употребление лакомства фразой: "Чтобы мы удостоились спокойствия – ро́га".