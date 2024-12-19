Древнейшая скрижаль с десятью заповедями будет передана Израилю

На аукционе Sotheby"s в Нью-Йорке была продана древнейшая известная науке скрижаль с десятью заповедями. Покупатель памятника истории и культуры остался неизвестным, однако, сообщают ABC News, он намерен передать его одному из израильских учреждений.

Вес мраморной плиты составляет 52 килограмма. Создание таблицы датируется периодом 300-800 года н.э. Примечательно, что на ней отсутствует третья заповедь, запрещающая упоминать имя Господа всуе, однако содержит требование поклоняться Всевышнему на горе Гризим, где в это время уже существовало святилище самаритян.

Предполагалось, что стоимость лота составит от одного до двух миллионов долларов. Однако торги, проходившие по телефону и продолжавшиеся около 10 минут, оказались очень интенсивными. Скрижаль была продана за пять миллионов долларов.

Плита была обнаружена в 1913 году во время прокладки на юге Эрец-Исраэль. Его историческая важность была осознана не сразу, и долгое время она использовалась как облицовочный материал. В 1943 году ее купил исследователей, понявший ее важность.

"Это осязаемая связь с древними верованиями, сыгравшими ключевую роль в формировании всемирной религиозной и культурной традиции. Настоящее свидетельство истории", – сообщает аукционный дом.