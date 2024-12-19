Археолог предупреждает: восстановление синагог в Сирии сопряжено с трудностями

В интервью новостному агентству JTA археолог Эмма Кунлифф из Ньюкаслского университета поделилась прогнозами о восстановлении еврейского наследия в Сирии после падения режима Башара Асада. По словам Кунлифф, оценка ущерба, нанесенного памятникам еврейской истории в ходе гражданской войны, остается сложной задачей.

Как подчеркивает археолог, сохранение еврейского наследия Сирии зависит от политической ситуации в стране. Будущее режимов, сменяющих друг друга, станет определяющим для сохранности памятников. "Навыков и ресурсов для детального анализа в Сирии сейчас крайне мало. Кроме того, культурный сектор страны финансируется по остаточному принципу", – отметила она.

По данным отчета Фонда еврейского наследия, к 2020 году почти половина объектов еврейской культуры была уничтожена. Среди наиболее значимых потерь – синагога Джобар в Дамаске, которая еще до войны была местом сбора нескольких пожилых евреев. Она была разрушена в 2014 году, а ценные реликвии, включая свитки Торы, были утрачены или вывезены в Турцию. Синагога аль-Бандара в Алеппо, одна из старейших в регионе, пострадала от боевых действий в 2016 году.

В начале XX века в Сирии проживало около 100 тысяч евреев, но к 1947 году их осталось всего 15 тысяч. После погрома, а затем создания государства Израиль, большинство оставшихся еврейских семей покинули страну, несмотря на юридические ограничения. К 1992 году, когда режим Хафеза Асада разрешил эмиграцию под международным давлением, в стране оставалось около 4 тысяч евреев, и почти все они вскоре уехали. Сегодня в Сирии насчитывается всего три еврея.