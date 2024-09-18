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Ближний Восток

Новые взрывы в Бейруте: ливанские военные уничтожают рации и пейджеры "Хизбаллы"

время публикации: 18 сентября 2024 г., 22:29 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 22:29
Новые взрывы в Бейруте: ливанские военные уничтожают рации и пейджеры "Хизбаллы"
AP Photo/Hussein Malla

Ливанское издание This is Lebanon сообщило, что взрывы, которые слышны этим вечером во многих районах Бейрута, являются результатом уничтожения военными устройств связи, выброшенных боевиками "Хизбаллы".

18 сентября около 17:00 по Ливану прокатилась вторая волна технологической атаки. Взрывались различные радиоустройства, в частности портативные рации PTT ("Push-To-Talk" – "нажми, чтобы сказать"). По данным министерства здравоохранения, погибли 14 человек и 450 получили ранения.

Ливанские источники отмечают, что подрыв портативных раций вызвал беспокойство в Иране, поскольку взрывавшиеся устройства ICOM широко используются военными.

Ближний Восток
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