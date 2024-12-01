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Скончалась преподавательница иудаизма Батья Барг, автор книги "Голос безмолвия"

время публикации: 01 декабря 2024 г., 07:54 | последнее обновление: 01 декабря 2024 г., 07:53
Скончалась преподавательница иудаизма Батья Барг, автор книги "Голос безмолвия"
Yonatan Sindel/Flash90

Скончалась преподавательница иудаизма Батья Барг, известная лекциями и книгой "Голос безмолвия", описывающей драматическую историю сохранения еврейской традиции в СССР. Похороны состоятся сегодня вечером, 1 декабря, в 21:30 на кладбище Хар ха-Менухот в Иерусалиме.

Батья Барг родилась в СССР в семье раввина Иегуды-Лейба Мейзлика. Из восьми детей в семье выжила только она: её шесть братьев погибли в Бабьем Яре, а сестра – на фронте во время Второй мировой войны. Незадолго до смерти отец дал ей напутствие: вести себя так, чтобы каждый, кто встретит Батью, видел в ней продолжение его духовного наследия, избегать поступков, которые могли бы запятнать память о нем, и стремиться к радости при служении Богу.

Батья Барг посвятила себя работе с репатриантами из Советского Союза. Ее книга "Голос безмолвия", написанная совместно с родственником Шломо-Залманом Зонненфельдом, стала важным свидетельством героизма еврейской семьи в условиях гонений. Батья Барг, не имевшая собственных детей, часто говорила, что её слушатели и последователи – это ее наследие.

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