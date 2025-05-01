Начато расследование обстоятельств возникновения пожаров в Иудейских горах

По состоянию на утро 1 мая продолжается тушение лесных пожаров в Иудейских горах (к западу от Иерусалима). Задействованы противопожарная авиация эскадрильи "Эльад" и около 150 пожарных расчетов. С утра четверга к тушению пожаров в Израиле подключились самолеты, прибывшие из других стран.

Пожары тушили всю ночь. Судя по всему, для того, чтобы потушить все очаги возгорания, потребуется еще один день.

Погодные условия благоприятные: влажность в зоне пожаров повысилась до 80%, температура резко снизилась, сильного ветра нет. Однако во второй половине дня усилится западный ветер, предупреждают синоптики.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

По предварительным оценкам, 30 апреля выгорело около 19 тысяч дунамов (19 кв.км) лесистой территории. Оценка ущерба не окончательная.

Сообщений о погибших не поступало. Была оказана медицинская помощь десяткам пострадавших, в числе которых 12 пожарных, включая комиссара пожарной службы Эяля Каспи. В основном, речь идет об отравлении дымом и легких ожогах.

Жители некоторых поселков, эвакуированные накануне, получили возможность вернуться в свои дома.

Причины возникновения пожара в Иудейских горах – к северу от Бейт-Шемеша – устанавливаются. К расследованию привлечены пожарная служба, полиция и общая служба безопасности (ШАБАК). В среду сообщалось о задержании нескольких подозреваемых в поджогах в разных регионах Израиля. В частности, на юге Иерусалима был задержан 50-летний житель арабской деревни Умм-Туба (к юго-востоку от Иерусалима), который пытался поджечь траву. Но пока не поступало сведений о задержании подозреваемых в поджоге в лесу Эштаоль – именно с этого очага вчера начался основной лесной пожар.

Утром 1 мая полиция Израиля сообщила, что все дороги, перекрытые накануне из-за лесных пожаров, вновь открыты для движения транспорта. При этом категорически не рекомендуется приезжать в районы, которые пострадали накануне от лесных пожаров.

Многие израильтяне сегодня, в День независимости, отправятся на природу.

По распоряжению командования пожарной службы, до полуночи 7 мая запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет введен в связи с высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров. Разжигать мангалы можно исключительно в специально отведенных для этого местах.