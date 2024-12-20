Время зажигания субботних свечей 20 декабря 2024 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 15:59, 17:19

Тель-Авив – 16:18, 17:21

Хайфа – 16:07, 17:18

Беэр-Шева – 16:22, 17:22

Эйлат – 16:15, 17:25

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

В эту субботу в синагогах читают главу Торы "Ваешев":

Яаков с двенадцатью сыновьями поселяется в Хевроне. Его любимцем становится Йосеф, что вызывает зависть старших братьев. Отец выделяет Йосефа среди остальных, дарит ему многоцветную рубашку и оказывает особое внимание. Йосеф рассказывает братьям о двух своих снах, в которых намекается, что он станет над ними властвовать. Это усиливает их ненависть.

Шимон и Леви предлагают убить Йосефа, но Реувен уговаривает бросить его в яму, планируя позже спасти. Пока Йосеф в яме, Йеуда предлагает продать его ишмаэльтянам, проходящим мимо. Братья пачкают рубашку Йосефа кровью козленка и показывают её Яакову, чтобы он подумал, что сына растерзал зверь.

Йеуда женится, у него рождаются три сына. Старший, Эр, умирает бездетным, и его вдова Тамар вступает в левиратный брак с Онаном. Онан тоже умирает. Йеуда боится отдавать Тамар своему младшему сыну и под предлогом отсылает её. Однако Тамар, желая родить от рода Йеуды, переодевается блудницей и встречается с ним. Когда Йеуда узнает, что она беременна, он требует ее казни за "прелюбодеяние". Но Тамар предъявляет вещи Йеуды, оставленные как залог, и он признаёт свою вину. Тамар рожает сыновей Переца (предка царя Давида) и Зераха.

Йосефа продают в Египет, где он становится слугой Потифара, царедворца фараона. Бог благословляет Йосефа, и вскоре он становится управляющим в доме господина. Однако жена Потифара, воспылав к нему страстью, пытается соблазнить его. Йосеф отвергает её, и она обвиняет его в покушении на изнасилование. Потифар бросает Йосефа в тюрьму, но даже там он завоёвывает доверие главного тюремщика, который назначает его управляющим.

В тюрьме Йосеф знакомится с двумя царедворцами фараона — главным виночерпием и главным пекарем, попавшими в немилость. Оба видят тревожные сны, и Йосеф толкует их: виночерпий будет восстановлен в должности через три дня, а пекаря казнят. Всё происходит по его словам. Йосеф просит виночерпия вспомнить о нём перед фараоном, но тот забывает об этом.