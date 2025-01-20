Раввин Ицхак Зильберштейн произнес благословение в честь освобождения заложников

Один из ведущих законоучителей литовского направления ультраортодоксального иудаизма, раввин района Рамат-Эльханан в Бней-Браке, Ицхак Зильберштейн приобрел новый талит, чтобы произнести над ним благословение "Шеэхияну", тем самым выразив радость по поводу освобождения заложников.

Эту информацию раввин сообщил несколько дней назад редактору бюллетеня "Коль бе-рама", раввину Моше-Михаэлю Цорану. Он подчеркнул, что благословение "Шеэхияну", которое обычно читают в праздники или при покупке новых вещей, следует произносить над конкретным предметом, даже когда причиной является хорошая новость. На вопрос, когда это следует сделать, Зильберштейн ответил: "Когда вы услышите, что заложники действительно освобождены".

Текст благословения, составленный мудрецами Талмуда, звучит следующим образом: "Барух Ата Адонай Элоэйну Мелех а-олам, шеэхияну векиеману, веигияну ла-зман а-зе" ("Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, Который дал нам дожить, и сохранил нас, и довел нас до этого времени".

Раввин Зильберштейн неоднократно встречался с семьям похищенных, поддерживая их словами веры и утешения. В прошлом он пообещал матери одной из заложниц посвятить дочери свое ежедневное изучение Торы.