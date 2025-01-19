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Раввины из Лос-Анджелеса спасали дома в ходе пожаров

Хабад
время публикации: 19 января 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 18 января 2025 г., 21:44
Раввины из Лос-Анджелеса спасали дома в ходе пожаров
AP Photo/Eugene Garcia

Два раввина, Зуша Ривкин и его шурин Лейбл Ханока, приняли активное участие в спасении домов и имущества жителей Лос-Анджелеса во время разрушительных пожаров. "Мы пришли в нужный момент, это было для меня чудом", – сказал Зуша Ривкин, глава отделения Хабада в Пасадине, в интервью New York Post.

Хасидам удалось спасти дом 74-летней пенсионерки Мерилин Киршен. Киршен, член хабадской общины, эвакуировалась заблаговременно. Ее гараж был уничтожен огнем, но основной дом оставался целым. Лейбл Ханока пытался использовать шланг, но он оказался неисправным, и тогда Ривкин и Ханока стали засыпать огонь землей из сада. Пожар начал затухать, и дом удалось спасти.

Ривкин помог другому члену общины, 72-летнему Алану Вассерману, у которого был дом в Альтадине. Когда огонь начал приближаться, раввин открыл водопроводный кран, чтобы остановить распространение пламени до приезда пожарной службы.

В эти дни раввин Зуша Ривкин обеспечивает эвакуированным кошерную еду и одежду, а также помогает с поиском временного жилья.

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