Раввины из Лос-Анджелеса спасали дома в ходе пожаров

Два раввина, Зуша Ривкин и его шурин Лейбл Ханока, приняли активное участие в спасении домов и имущества жителей Лос-Анджелеса во время разрушительных пожаров. "Мы пришли в нужный момент, это было для меня чудом", – сказал Зуша Ривкин, глава отделения Хабада в Пасадине, в интервью New York Post.

Хасидам удалось спасти дом 74-летней пенсионерки Мерилин Киршен. Киршен, член хабадской общины, эвакуировалась заблаговременно. Ее гараж был уничтожен огнем, но основной дом оставался целым. Лейбл Ханока пытался использовать шланг, но он оказался неисправным, и тогда Ривкин и Ханока стали засыпать огонь землей из сада. Пожар начал затухать, и дом удалось спасти.

Ривкин помог другому члену общины, 72-летнему Алану Вассерману, у которого был дом в Альтадине. Когда огонь начал приближаться, раввин открыл водопроводный кран, чтобы остановить распространение пламени до приезда пожарной службы.

В эти дни раввин Зуша Ривкин обеспечивает эвакуированным кошерную еду и одежду, а также помогает с поиском временного жилья.