Десятки тысяч пользователей "кошерных телефонов" не получают экстренные оповещения

По сообщению корреспондента 13-го телеканала Йоэли Брима, Командование тылом заявило, что не может передавать экстренные уведомления на десятки тысяч мобильных "кошерных телефонов", использующихся ультраортодоксами. Причиной стало указание "Комитета раввинов по вопросам коммуникаций" физически удалять из устройств компонент, позволяющий принимать такие сообщения.

Хотя командованию тыла удалось внедрить систему экстренных оповещений на часть таких устройств, которые не принимают СМС-сообщения и не подключены к интернету, во многих других устройствах этот компонент был отключен по указанию религиозных авторитетов. Попытки представителей службы безопасности убедить раввинов разрешить работу системы, по данным телеканала, не увенчались успехом.

Кроме того, сообщается, что "Комитет раввинов по вопросам коммуникаций" заблокировал телефонную линию, на которой публиковались официальные обновления по ситуации от Армии обороны Израиля, службы "Маген Давид Адом", тыла и других служб. По мнению членов комитета, содержание линии подпадает под категорию "новости, развлечение и сплетни", что противоречит принципам пользования "кошерной" связью.