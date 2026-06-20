Хотите стать педагогом? Учитесь на родном языке, работайте по всему миру

Сфера начального образования и работы с детьми за рубежом переживает огромный дефицит кадров. Однако иммигрантов часто пугает путь в профессию: необходимость годами преодолевать языковой барьер, сдавать сложнейшие академические экзамены на иностранном языке и брать огромные студенческие кредиты для оплаты местных вузов.

Международный гуманитарно-педагогический институт "Бейт-Хана" предоставляет возможность получить качественное высшее педагогическое образование на родном языке и диплом, который официально признается за границей. Это уникальный шанс учиться в комфортной речевой среде, подготавливая надежный фундамент для международной практики.

Педагогическое образование в "Бейт-Хане" – формула вашего успеха за рубежом

МГПИ "Бейт-Хана" приглашает получить степень бакалавра или магистра по направлению "Начальное образование" полностью в дистанционном формате:

Обучение на русском языке: Вы глубоко осваиваете методики преподавания, детскую психологию и психолого-педагогические дисциплины на понятном языке, не теряя драгоценного времени на языковую адаптацию.

Вы глубоко осваиваете методики преподавания, детскую психологию и психолого-педагогические дисциплины на понятном языке, не теряя драгоценного времени на языковую адаптацию. Признание за рубежом: Дипломы института имеют государственную аккредитацию, официально подтверждаются профильными министерствами за границей (включая Министерство образования Израиля) и котируются по всему миру, включая США и Европу.

Дипломы института имеют государственную аккредитацию, официально подтверждаются профильными министерствами за границей (включая Министерство образования Израиля) и котируются по всему миру, включая США и Европу. Мировые стандарты: Программы реализуются в партнерстве с ведущими зарубежными вузами, включая авторитетный Академический педагогический колледж "Орот Исраэль", что гарантирует интеграцию передовых педагогических технологий, соответствующих международным стандартам.

Программы реализуются в партнерстве с ведущими зарубежными вузами, включая авторитетный Академический педагогический колледж "Орот Исраэль", что гарантирует интеграцию передовых педагогических технологий, соответствующих международным стандартам. Выгода в 3-4 раза: Стоимость обучения в разы ниже тарифов зарубежных университетов. Вы инвестируете в свое профессиональное будущее, а не переплачиваете за аренду кампуса.

Стоимость обучения в разы ниже тарифов зарубежных университетов. Вы инвестируете в свое профессиональное будущее, а не переплачиваете за аренду кампуса. Удобный онлайн-формат: Учитесь из любой точки мира в удобное время, сохраняя привычный темп жизни, работу и время для семьи.

Не ставьте свою профессиональную реализацию на паузу из-за переезда. Профессия учителя начальных классов – это стабильный доход, уважение и статус, которые останутся с вами в любой точке планеты.

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История успеха Малки Корогодской

За 4 года обучения в институте "Бейт-Хана" Малка получила диплом бакалавра, создала семью и выбрала свое призвание – воспитание подрастающего поколения. Свою карьеру она начинала с круглосуточной общинной работы с молодежью, а после переезда в США открыла для себя новые международные перспективы.

В Америке Малка сначала руководила воскресной школой на Манхэттене в Нью-Йорке, обучая русскоязычных детей истории и традициям. Сегодня она живет во Флориде, где успешно подтвердила свой диплом и преподает в Lubavitch Educational Center – крупнейшей еврейской школе в мире. За 5 лет работы в США Малка обучила более 100 детей и отмечает, что именно "Бейт-Хана" когда-то открыла для нее двери, поверила в её потенциал и дала те знания, которые сегодня позволяют ей быть настоящим проводником и наставником для новых поколений в любой точке земного шара.

В рамках информационного спонсорства