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Начальник Генштаба снял с рукава резервиста нашивку "Машиах"

время публикации: 22 октября 2024 г., 10:24 | последнее обновление: 22 октября 2024 г., 10:28
Начальник Генштаба снял с рукава резервиста нашивку "Машиах"
Yonatan Sindel/Flash90

Во время визита в Ливан начальник Генштаба Герци Халеви снял с плеча резервиста нашивку с надписью "Машиах" (Мессия). Халеви положил нашивку в карман солдата и сказал, что тот может держать ее рядом с сердцем, но на форме должна присутствовать только официальная армейская символика.

Произошедшее имело место в деревне Айта аш-Шааб на юге Ливана в ходе визита начальника Генштаба в зону боевых действий. Дорон Кадош, военный корреспондент радиостанции "Галей-ЦАХАЛ", сообщил, что Халеви не впервые снимает подобные нашивки с военных. По его словам, командиры на местах в течение года игнорировали этот тренд, и количество таких нашивок увеличивалось.

Изображение короны, под которой размещена надпись "Машиах", традиционно используют хасиды Хабада, которые верят в то, что покойный Любавичский ребе Менахем-Мендл Шнеерсон является мессией. Ранее пресс-служба ЦАХАЛа публиковала фото израильских солдат в Хан-Юнисе, на котором нашивка "Машиах" была замазана.

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