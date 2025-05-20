Трамп включил ортодоксальных раввинов в консультативный совет Комиссии по свободе вероисповедания

Президент США Дональд Трамп включил четырех ортодоксальных раввинов в число 26 советников недавно созданной Комиссии по свободе вероисповедания. Среди советников – раввин Меир Соловейчик, глава еврейского аналитического центра Tikvah Fund и раввин старейшей в США синагоги "Шеерит-Исраэль", раввин Яаков Менкен – исполнительный вице-президент Коалиции за еврейские ценности, глава филиала Хабада при Принстонском университете раввин Эйтан Вебб, а также раввин Хаим-Давид Цвибель, исполнительный вице-президент организации "Агудат-Исраэль".

Вместе с раввинами в совет вошли Джейсон Бедрик – первый ортодоксальный еврей, избранный в законодательное собрание Нью-Гэмпшира, ныне исследователь Heritage Foundation, и Алайза Левин – юрист и президент Центра Брандейса по правам человека. Левин известна тем, что в 2014 году добивалась в Верховном суде признания Израиля местом рождения в американских паспортах, что администрация Трампа утвердила в 2020 году.

Созданная указом президента от 1 мая, Комиссия по свободе вероисповедания ставит своей главной целью защиту и укрепление свободы вероисповедания. Комиссия сформирована как ответ на растущие вызовы в отношении религиозных свобод — от попыток исключить религиозные организации из государственных программ до ограничений на родительский выбор в пользу религиозного образования.

Ортодоксальная община составляет 8% американского еврейства, но демонстрирует высокий уровень поддержки Дональда Трампа. Согласно недавнему опросу, более 71% одобряют его деятельность на посту президента, тогда как менее 20% высказывают неодобрение.