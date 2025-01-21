Эмиссар ХАБАДа рассказал о поддержке, оказываемой семье солдата Орона Шауля

Раввин Шнеур-Залман Герлицкий, эмиссар движения ХАБАД в поселении Пория-Иллит, рассказал о тесной связи с семьей солдата Орона Шауля, чьи похороны состоялись в понедельник. Тело солдата, который погиб во время операции "Нерушимая скала", было доставлено из Газы в ходе секретной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа.

Раввин Герлицкий прибыл в поселение через два года после трагического события и регулярно навещал жителей перед праздниками, раздавая мацу в Песах и подарки в Пурим. При поддержке отдела по делам жертв террора, возглавляемого раввином Менахемом Кутнером, раввин Герлицкий также навещал семью Орона Шауля.

В интервью сайту COL раввин Герлицкий рассказал о том, что ежегодное зажжение восьмой свечи ханукии он посвящал погибшему солдату. В церемонии участвовали все жители поселения Пория-Иллит, свечу зажигал брат солдата, Офек. Эмиссар ХАБАДа отметил, что мать Орона Шауля, Зехава, повторяла, что это событие укрепляло её и давало надежду на возвращение тела погибшего сына.