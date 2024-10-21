Министр строительства Ицхак Гольдкнопф призвал молиться за выздоровление солдата-ультраортодокса

Министр строительства Ицхак Гольдкнопф призвал молиться за солдата Хаима Трайтеля, который был ранен выстрелом снайпера ХАМАСа во время операции в секторе Газа. Трайтель, боец и военный фельдшер бригады "Гивати", был доставлен в больницу "Сорока" с огнестрельным ранением в ногу и экстренно прооперирован.

Гольдкнопф опубликовал в сети X призыв молиться за его выздоровление: "Солдат Хаим-Мордехай сын Сары-Иты был ранен сегодня во время оперативной деятельности в секторе Газа и находится в операционной. Молитесь за его полное выздоровление среди прочих больных Израиля".

Друг Трайтеля, Яаков Гершковиц, который также участвует в боевых действиях в Газе, сообщил, что состояние раненого стабильно, и призвал молиться за его выздоровление. Семья Трайтеля выразила благодарность всем, кто молится и поддерживает раненых солдат ЦАХАЛа.