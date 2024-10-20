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К Суккоту военный раввинат раздал солдатам "тактические шалаши" высотой в 1 метр

время публикации: 20 октября 2024 г., 09:31 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 09:32
К Суккоту военный раввинат раздал солдатам "тактические шалаши" высотой в 1 метр
Пресс-служба ЦАХАЛа

Военный раввинат раздал солдатам ЦАХАЛа сотни маленьких шалашей для исполнения заповедей праздника Суккот. Высота шалаша не превышает 1 м, но при этом он является кошерным согласно Галахе. Устанавливать такие шалаши в секторе Газа или других опасных районах можно только с разрешения командира не ниже звания подполковника.

Шалаши, в которых можно принимать пищу, достаточно низкие, чтобы минимизировать риск для солдат в случае обстрела. Комплект включает металлический каркас и эластичные ленты, которые выполняют роль стен. Параллельно военный раввинат снабдил бойцов на передовой четырьмя видами растений, которые возносят во время молитвы, и сборниками законов праздника.

Ранее раввин совета Гуш-Эцион Йосеф-Цви Римон ответил на вопрос о том, должны ли солдаты сидеть в сукке. По его мнению, военнослужащие, находящиеся в Газе или Ливане, а также участвующие в боевых действиях в Иудее и Самарии, освобождены от заповеди сидеть в сукке, поскольку в Талмуде сказано: 'Тот, кто занят одной заповедью, освобожден от другой'. Солдаты, которые находятся на базе и напрямую не участвуют в боевых действиях, должны проконсультироваться с военным раввином.

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