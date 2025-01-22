Раввин Дов Лиор одобрил выход партии "Оцма Йегудит" из коалиции

Раввин Дов Лиор, один из ведущих галахических авторитетов религиозного сионизма, в интервью "Аруц Шева" высказал мнение о выходе партии "Оцма Йегудит" из коалиции после утверждения сделки по освобождению заложников. Он выразил поддержку этому шагу, подчеркнув, что согласно Торе, нельзя ставить под угрозу безопасность всего народа ради спасения одного человека.

"Я полностью поддерживаю решение "Оцма Йегудит" – невозможно одобрить подобные действия [правительства], особенно если территории в Газе будут переданы врагу. Это не принесет пользы Израилю, и пролитая кровь окажется напрасной", – отметил раввин Лиор. Он добавил: "Мы все испытываем боль, но мудрецы учат нас: не следует выкупать пленников дороже их стоимости. Рамбан (Маймонид) утверждает, что даже если жизнь пленника под угрозой, руководство должно ставить на первое место благо всего общества, а не отдельного человека".

Раввин Лиор подчеркнул, что хотя он поддерживает освобождение заложников, спасение общества всегда должно быть основным приоритетом. Он также раскритиковал текущее правительство за неспособность противостоять общественному давлению. "Некоторые сосредоточены лишь на благе отдельного человека, но в ситуациях, когда это противоречит спасению всего народа Израиля, лидеры должны подняться над этим и действовать в интересах всех. Они должны отказаться от практики освобождения злодеев, учитывая, что после сделки Шалита 82% вернулись к террористической деятельности", – заключил он.