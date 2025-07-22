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Лидер друзской общины встретился с Главным раввином Израиля

время публикации: 22 июля 2025 г., 00:58 | последнее обновление: 21 июля 2025 г., 18:11
Лидер друзской общины встретился с Главным раввином Израиля
Chaim Goldberg/Flash90

Раввин Кальман Бер, Главный ашкеназский раввин Израиля, принял в своей канцелярии шейха Касема Бадера, одного из видных деятелей друзской общины и президента Всемирного совета за мир. Встреча была посвящена опасениям по поводу возобновления нападений на друзов в Сирии.

Главный раввин выразил боль и солидарность еврейского народа с друзами в их трудный час. Бер сказал: "Мы молимся о мире. Мир – это когда каждый может жить в безопасности, исповедуя свою веру и религию. Особенно когда мы говорим о наших братьях-друзах, которые заключили с нами кровный союз, которые погибают в войнах Израиля, но встают в строй каждый раз, когда это требуется".

Раввин добавил: "Кадры, которые мы видим, напоминают нам темные времена прошлого века. Тогда мир молчал. Сейчас мы обязаны сделать так, чтобы мир не молчал. Израиль и страны мира должны защитить друзов и обеспечить их безопасность".

Встреча состоялась по инициативе члена Всемирного совета за мир Амихая Леви. Шейх Касем Бадер выразил благодарность Главному раввину за его призыв к Израилю и мировому сообществу принять меры для защиты друзов в Сирии.

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