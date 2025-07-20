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Израиль

Израиль передал медицинское оборудование друзам в сирийской провинции Ас-Суэйда

Сирия
Израиль
Друзы
время публикации: 20 июля 2025 г., 22:15 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 22:15
Израиль передал медицинское оборудование друзам в сирийской провинции Ас-Суэйда
Omar Sanadiki/AP

Телеканал "Кан-11" передал, что прошлой ночью Израиль переправил в сирийскую провинцию Ас-Суэйда гуманитарную помощь, состоящую главным образом из медицинского оборудования. Эти действия были согласованы с США и сирийским правительством Ахмада аш-Шараа.

Телеканал отмечает, что подробности реализации этой операции не разглашаются по соображениям безопасности.

Решение о передаче помощи было принято после того, как в ходе недавних боев была разрушена больница в районе Джебель-эд-Друз. Из-за критической ситуации министр здравоохранения Израиля Уриэль Бусо (партия ШАС) провел экстренное совещание по этому вопросу в субботу, несмотря на религиозные ограничения.

По данным "Кан-11", израильское руководство планирует доставить в провинцию Ас-Суэйда дополнительную гуманитарную помощь.

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