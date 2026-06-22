Городским раввинам предложено носить традиционные мантии и тюрбаны

Глава Совета раввинов Израиля, раввин Давид Охайон, объявил о новой инициативе, адресованной городским раввинам страны. Речь идет об использовании традиционных мантий и тюрбанов (ивр. мицнефет) для использования во время официальных церемоний. Согласно плану, раввины, которые будут избраны в ближайшее время, получат новое облачение уже во время церемонии вступления в должность. При этом дизайн будет отличаться от облачения главного сефардского раввина, чтобы сохранить уникальность его статуса.

В интервью радиостанции "Коль хай" раввин Охайон подчеркнул, что инициатива направлена на усиление уважения к Торе. "Мантия способна повлиять на восприятие раввина обществом и на его способность воздействовать на свою общину", – сказал он. При этом раввин отметил, что речь идет не о нововведении, а о возвращении к традиции. Подобные одеяния носили выдающиеся раввины прошлого, включая Овадью Йосефа и Хаима-Давида а-Леви.

В Совете раввинов убеждены, что возвращение традиционного облачения поможет восстановить авторитет и влияние городских раввинов. Подводя итог, раввин Давид Охайон сказал: "Это своего рода служебная одежда, которая помогает раввину выполнять свою миссию – влиять на общество, приближая евреев к Торе. Если удастся этого добиться, значит, мы достигли своей цели".