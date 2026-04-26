Эяль Ционов, "двойник" главного сефардского раввина, дал интервью СМИ

Звезда соцсетей Эяль Ционов, появившийся на государственной церемонии зажжения факелов в мантии и шляпе, которые практически невозможно отличить от официального облачения главного сефардского раввина Израиля, прокомментировал свою позицию в интервью СМИ.

Ционов рассказал, что мантию ученики купили ему в подарок на Пурим, и с тех пор его приглашают выступать с лекциями именно в этом облачении. Он подчеркнул, что не пытается выдавать себя за Главного раввина: "Эта одежда принадлежит не только главному раввину. В прошлом раввины из Яффо, Рамлы и других мест тоже носили мантии".

Эяль Ционов пояснил, что занимается преподавательской и общественной деятельностью уже многие десятилетия, является автором пяти книг и имеет рекомендации от видных духовных авторитетов. Свои специфические очки он объяснил медицинскими показаниями, а не попыткой скопировать образ конкретного человека. Он также заявил, что считает себя "Первым в Сионе" (титул главного сефардского раввина) в духовном смысле, поскольку поднялся на Храмовую гору.