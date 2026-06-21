Раввин Ицхак Йосеф: Трамп изменил позицию в отношении Израиля из-за преследований ешиботников

Бывший главный сефардский раввин Ицхак Йосеф в ходе ежедневного урока прокомментировал санкции в отношении учащихся ультраортодоксальных ешив. Говоря о позиции Дональда Трампа, Йосеф заявил: "Что, просто так Трамп вдруг повернулся против нас? Трамп повернулся против нас из‑за этой злой Изевель, которая преследует учеников ешив. Именно она отдает указания".

Продолжая мысль, Ицхак Йосеф добавил, что "есть группа полицейских, которые находятся под влиянием этой Изевель". Он раскритиковал действия правоохранительных органов во время протестов, заявив: "Полиция, испытывая ненависть к изучающим Тору, избивает и унижает их", уточнив при этом, что, по его мнению, подобное поведение характерно не для всех сотрудников, а лишь для части из них.

Под Изевель раввин имел в виду юридическую советницу правительства Гали Баарав-Миару. В Танахе жена царя Ахава Изевель ассоциируется с идолопоклонством и преследованием пророков. В начале выступления бывший главный раввин напомнил: "Со времен Бен‑Гуриона, да сотрется имя нечестивых, учащихся ешив освобождали от армии", добавив, что Тора защищает еврейский народ.