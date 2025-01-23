Выходец из секты "Лев Тахор" дал интервью израильскому ТВ

Арье Спинер, сбежавший из секты "Лев Тахор", в интервью 14 каналу израильского телевидения рассказал о нравах внутри экстремистской религиозной общины. Спинер описал практики секты: применение психотропных препаратов, называемых "витаминами", и насилие, включая сексуальные преступления.

Герой интервью родился в ультрарелигиозной семье, принадлежащей к литовскому направлению. После развода родителей мать Спинера была втянута в секту через сваху, которая предложила ей "хорошего жениха" из Канады. Уже по прибытии семья столкнулась с полным разрывом связей с внешним миром, изъятием личного имущества и навязыванием новой идентичности. Для женщин действовали строгие ограничения, включая обязательное бритье головы, полное покрытие тела черной одеждой и запрет напрямую инициировать общение с собственными мужьями.

Лидер секты, Шломо Хелбранц, обладал манипулятивным и харизматическим влиянием. Под его руководством в общине существовала система наказаний, включая телесные наказания, психологическое давление и принудительные браки для несовершеннолетних. Сестра Арье, которая тоже впоследствии сбежала из секты, подвергалась "перевоспитанию", чтобы подавить ее сопротивление.

Спинер выразил недоумение по поводу бездействия госструктур Израиля в отношении израильских граждан, находившихся в секте. Он подчеркнул, что, несмотря на многочисленные свидетельства о насилии, свадьбах 14-летних девочек и других преступлениях, власти не предпринимали активных мер по защите пострадавших. Арье также предупредил, что "Лев Тахор" могла разделиться на несколько групп после смерти Хелбранца в 2017 году. Это может означать, что количество жертв гораздо больше, чем официально известно. Спинер продолжает борьбу за спасение своей матери и братьев, оставшихся в секте, и надеется на усиление международного давления на эту организацию.