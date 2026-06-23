Журналист Гай Мероз впервые установил мезузу

Журналист и телеведущий Гай Мероз впервые в своей жизни установил мезузу у входа в квартиру. Об этом он сообщил в социальных сетях, опубликовав видео и короткое сообщение: "Моя первая мезуза". Мероз известен как выразитель леволиберальных взглядов.

Церемония прошла при участии его коллеги по 14-му каналу Яки Адамкера, который помог закрепить мезузу. В опубликованном видеоролике Мероз в шутливой форме появился в велосипедном шлеме вместо кипы, пояснив, что у него дома ее не оказалось. Он добавил, что в будущем намерен приобрести традиционный головной убор.

Гай Мероз – известный израильский журналист, ранее работавший в печатной прессе и на 10-м канале ИТВ. В последние годы он присоединился к участникам дискуссионной программы "Патриоты" на 14-м правоконсервативном канале.