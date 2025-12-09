В Торонто в жилом комплексе для пожилых евреев сорваны десятки мезуз

Отдел по борьбе с преступлениями на почве ненависти полиции Торонто расследует кражу 20 мезуз, закрепленных на косяках входных дверей в еврейском комплексе общественного жилья для пожилых людей.

Как сообщает CBC, в комплексе проживает множество русскоязычных евреев. "Все просто потрясены. Этот дом находится под муниципальным управлением. Мы хотим, чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности и были в безопасности", – заявил член городского совета Торонто Джеймс Пастернак.

Мэр Торонто Оливия Чоу назвала происшедшее гнусным и возмутительным проявлением антисемитизма. "Это социальное жилье для пожилых. Они имеют право жить в безопасности, без страха, что их будут преследовать за то, что они евреи", – заявила она.

Канадское отделение еврейской организации "Бней Брит" возложило ответственность на власти Торонто: "Причина в том, что они закрывают глаза на рост подстрекательства и запугивания еврейской общины. Это придает наглости тем, кто нападает на евреев Торонто".

Мезуза – пергамент с текстом из Писания, который в специальном футляре крепят на косяк дверного проема еврейского жилища.