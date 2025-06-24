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Раввин Ицхак Зильберштейн призвал родителей в диаспоре не забирать сыновей из израильских ешив

время публикации: 24 июня 2025 г., 00:27 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 09:51
Раввин Ицхак Зильберштейн призвал родителей в диаспоре не забирать сыновей из израильских ешив
Shlomi Cohen/Flash90

Раввин Ицхак Зильберштейн, один из авторитетных законоучителей литовского направления ультраортодоксального иудаизма, посетил ешиву "Адрат-Мелех" в Бней-Браке, где обучаются студенты из Аргентины, Мексики, Панамы, Венесуэлы и других стран. Глава ешивы, раввин Арье Ковальский, рассказал раввину о растущем беспокойстве среди родителей, вызванном угрозами со стороны Ирана. В ответ на это раввин Зильберштейн записал аудиопослание, обращенное к родителям.

В своем обращении он подчеркнул, что, на его взгляд, возвращение студентов за границу не является необходимым шагом. Раввин напомнил, что один из базовых принципов еврейской веры – ожидание прихода Машиаха, как это сформулировано в трудах Рамбама. "Если мы по-настоящему верим, что он может прийти в любой момент, – сказал он, – не стоит действовать из страха и срочно возвращать детей домой".

Он также выразил мнение, что происходящее сегодня в регионе следует рассматривать в более широком духовном контексте. "Израиль демонстрирует силу, и это часть исторического процесса, – отметил раввин. – Когда родитель оставляет сына в Израиле, несмотря на трудности, это может рассматриваться как проявление веры и уверенности".

В заключение он призвал родителей сохранять спокойствие и не принимать решения под давлением эмоций: "С вашими детьми всё будет в порядке. Это время, в которое они могут не только учиться, но и расти внутренне. Доверие и поддержка с вашей стороны – важная часть этого процесса".

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