Главный раввин призвал "позорить" женщин, окунающихся в микву без помощи смотрительницы

Главный сефардский раввин Давид Йосеф в ходе выступления на конференции для баланиот (ивр. смотрительниц в миквах), заявил, как следует действовать в случае, если женщина просит совершить ритуальное омовение без надзора. Поскольку постановление Верховного суда запрещает отказывать в подобных просьбах, раввин Йосеф предложил оказывать на таких женщин психологическое давление. "Кричите на нее, позорьте ее, заявите, что она идет против Торы, и сделайте так, чтобы все вокруг это слышали. Таким образом вы не нарушите закон, но унизите ее", – заявил он.

Перед окунанием в микву баланит проверяет чистоту тела: убеждается в отсутствии украшений, косметики, пластырей и загрязнений, а также в том, что волосы тщательно расчесаны. Во время погружения она находится в помещении, чтобы удостовериться, что все тело женщины полностью покрыто водой.

Адвокат Офра Ситсмер, возглавляющая юридический отдел организации "Итим", назвала поведение главного раввина "переходом красной черты". Она подчеркнула, что высокопоставленный государственный служащий фактически подстрекает подчиненных к публичному унижению граждан и нарушению духа закона. Организация объявила о намерении подать официальную жалобу в Комиссию по делам государственной службы.

Около 10 лет назад группа женщин при поддержке "Итим" обратилась в Верховный суд. Поводом стали многочисленные жалобы на то, что смотрительницы микв навязывают посетительницам дополнительные строгие практики, не имеющие прямого отношения к Галахе, лишают их приватности и допускают унизительное обращение. В июне 2016 года Государственная прокуратура Израиля приняла решение: религиозные советы и раввинат больше не вправе требовать, чтобы женщины совершали омовение исключительно в присутствии баланиот. В качестве компромисса разрешено лишь размещать информационные таблички с позицией раввината о желательности надзора, при этом за женщинами сохраняется полная свобода выбора.