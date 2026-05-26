В миквах Бней-Брака не позволяют женщинам совершать окунание по сефардскому обычаю

По информации сайта "Кипа", муниципалитет Бней-Брака запрещает проводить в миквах так называемое "раннее окунание" в канун субботы. Согласно постановлениям сефардских законоучителей, в пятницу женщины должны окунаться в сумерках, тогда как согласно ашкеназскому подходу необходимо дождаться полного выхода звезд.

Окунание в микву связано с соблюдением законов семейной чистоты в иудаизме. Со времени начала менструации и до окончания определенного периода женщина приобретает статус "нида" (от слова "надад" – отделенный, отлученный). В этот период супругам запрещены любые физические контакты. После завершения кровотечения женщина отсчитывает семь "чистых дней", а затем снимает с себя статус ниды, погружаясь в микву.

Сефардский подход основан на стремлении избежать мытья в горячей воде в субботу, что связано с определенными галахическими запретами. В Бней-Браке проживает значительное количество семей сефардского происхождения, и, по свидетельству работниц микв, некоторые женщины вынуждены откладывать окунание, что создает напряженность в семье.

В ответ на запрос журналистов в министерстве по делам религий пояснили, что миквы в Бней-Браке находятся в ведении муниципалитета, а не местного религиозного совета. Это разграничение ответственности осложняет вмешательство вышестоящих инстанций. Активисты призывают женщин заранее уточнять время работы конкретной миквы, а также выяснять, какой обычай (ашкеназский или сефардский) практикуется в данном заведении.