Скончался активист, выступавший за перенос останков рабби Нахмана из Умани в Израиль

Шарон-Шломо Шельцер, также известный как Шарон Таль-Цур, скончался на минувшей неделе после продолжительной болезни. Он родился в светской семье в кибуце ха-Зореа, а затем прошел путь возвращения к иудаизму и стал активным участником брацлавского хасидизма и последователем раввина Исраэля-Дова Одессера.

Шельцер на протяжении десятилетий продвигал инициативу переноса останков рабби Нахмана из Умани, где тот был похоронен в 1810 году, в Израиль. Он утверждал, что этот шаг будет способствовать духовному и национальному объединению еврейского народа и приблизит, по его словам, полное избавление. В поддержку своей позиции он ссылался на бывшего Главного раввина Израиля Овадью Йосефа, который, по его утверждению, говорил, что все раввины единогласно считают, что есть заповедь – перенести останки праведников в Землю Израиля.

Несмотря на поддержку некоторых раввинов, инициатива Шельцера вызывала споры в среде брацлавских хасидов. Критики указывали на то, что сам рабби Нахман при жизни предпочел быть похороненным в Умани. Шельцер и его сторонники же утверждали, что он делал это вынужденно – из-за болезни и невозможности вернуться в Землю Израиля, а его истинное желание, по их мнению, – быть похороненным именно там. Они ссылались на слова самого раби Нахмана: "Мое место – только Эрец-Исраэль".

Шельцер начал действовать в этом направлении еще в начале 1990-х годов. В одном из интервью он вспоминал: "В конце 1992 года появилась информация, что группа евреев начала копать могилу раби Нахмана, чтобы перенести его останки. Тогда это вызвало резкую реакцию некоторых религиозных лидеров, в том числе раввина Берланда, который запретил продолжать раскопки.

В том же году Шельцер отправил от имени раввина Одессера письма к премьер-министру Ицхаку Рабину, министру иностранных дел Шимону Пересу и президенту Израиля Эзеру Вейцману с просьбой о содействии. В ответ, по его словам, Перес выразил заинтересованность, а Рабин поднял вопрос о переносе останков во время визита президента Украины Леонида Кравчука. Тогда, как утверждает Шельцер, Кравчук согласился в устной форме, но позже вмешались противники идеи и добились ее заморозки.

Позже Шельцер пытался возобновить инициативу в годы премьерства Ариэля Шарона, утверждая, что в сотрудничестве с религиозными чиновниками удалось получить документ о выделении участка для возможного захоронения на горе Сион в Иерусалиме. Однако в ходе политических изменений, включая роспуск Министерства по делам религии, документ потерял силу.

Шельцер также встречался с представителями власти, включая экс-депутата и замминистра Ципи Хотовели, и снова обращался к украинским властям. По его словам, те заявили, что могила раби Нахмана – это культурное достояние Украины, и отказались рассматривать возможность ее переноса.

В одном из интервью Шельцер выражал мнение, что паломничество в Умань превратилось в коммерческий и культурный феномен, не соответствующий изначальному духовному замыслу. Он говорил, что "это стало бизнесом – с проституцией, наркотиками, и это – осквернение имени". Шельцер настаивал, что перенос останков рабби Нахмана в Израиль – не частная инициатива, а дело, касающееся всего еврейского народа. Он утверждал, что рабби Нахман не принадлежит только брацлавским хасидам, он принадлежит всему народу Израиля, как и другие праведники, на могилы которых приезжают со всей страны.