Молдова отказалась принимать чартерные рейсы брацлавских хасидов

Правительство Молдовы сообщило брацлавским хасидам, что аэропорт Кишинева не в состоянии принять их рейсы по соображениям безопасности. Ранее Молдова вела переговоры с раввином Натаном Бин-Нуном, председателем зонтичной организации движения "Ихуд Бреслав", выдвинув список требований к воздушным перевозкам, рассчитанным на десятки тысяч паломников, направляющихся в Умань.

Наиболее вероятным решением является перенаправление большинства чартерных рейсов на посадку в Яссах, расположенных прямо на границе Румынии и Молдовы. "Мы ведем интенсивные переговоры с правительствами Румынии и Молдовы по увеличению штата пограничных инспекторов, чтобы облегчить прохождение границы в часы пик", – сообщил Натан Бин-Нун.

Ежегодно в канун Рош а-Шана десятки тысяч хасидов направляются в Умань, на могилу рабби Нахмана из Брацлава. Из-за войны в Украине им приходится пользоваться окольными путями. После того как Украина обрела независимость в 1991 году, место захоронения рабби Нахмана получило официальный статус "Историко-культурного центра брацлавских хасидов". Впоследствии последователи движения выкупили землю, на которой находится могила.