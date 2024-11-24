Еврейская община Техаса встревожена христианским уклоном в новой школьной программе

В ноября Совет по образованию Техаса одобрил учебный план государственных школ, вызвавший обеспокоенность еврейских организаций. Новая программа, известная как Bluebonnet Learning, включает материалы, называющие Иисуса "Мессией", рассказывающие о Нагорной проповеди и позитивно представляющие крестовые походы. Эта инициатива, по мнению критиков, создает впечатление, что христианство – единственная истинная религия.

Лиза Эпштейн из Еврейского совета по связям с общественностью Сан-Антонио отметила, что первоначальная версия учебного плана содержала "оскорбительные и миссионерские" материалы. Несмотря на частичное устранение проблем, ключевые моменты остались неизменными. Эпштейн подчеркнула, что детям преподносят сложные христианские концепции, такие как воскрешение и кровь Христа, которые не соответствуют их возрасту и пониманию.

Противники программы намерены добиваться местных изменений, чтобы защитить плюрализм и соблюдение принципа отделения церкви от государства. "Школы должны быть местом, где дети разных вероисповеданий чувствуют себя равноправными", – заявили представители еврейской федерации Сан-Антонио.