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Традиции

Еврейская община Техаса встревожена христианским уклоном в новой школьной программе

США
Школьное образование
время публикации: 24 ноября 2024 г., 08:04 | последнее обновление: 23 ноября 2024 г., 18:09
Еврейская община Техаса встревожена христианским уклоном в новой школьной программе
Chaim Goldberg/Flash90

В ноября Совет по образованию Техаса одобрил учебный план государственных школ, вызвавший обеспокоенность еврейских организаций. Новая программа, известная как Bluebonnet Learning, включает материалы, называющие Иисуса "Мессией", рассказывающие о Нагорной проповеди и позитивно представляющие крестовые походы. Эта инициатива, по мнению критиков, создает впечатление, что христианство – единственная истинная религия.

Лиза Эпштейн из Еврейского совета по связям с общественностью Сан-Антонио отметила, что первоначальная версия учебного плана содержала "оскорбительные и миссионерские" материалы. Несмотря на частичное устранение проблем, ключевые моменты остались неизменными. Эпштейн подчеркнула, что детям преподносят сложные христианские концепции, такие как воскрешение и кровь Христа, которые не соответствуют их возрасту и пониманию.

Противники программы намерены добиваться местных изменений, чтобы защитить плюрализм и соблюдение принципа отделения церкви от государства. "Школы должны быть местом, где дети разных вероисповеданий чувствуют себя равноправными", – заявили представители еврейской федерации Сан-Антонио.

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